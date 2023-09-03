Konut kredilendirmesinde ’ilk ev’ dönemi başlıyor

Satın alınacak evin yüzde 90'ını krediye bağlama devri bitti. İlk evden fazlası için ancak yüzde 22,5 oranında kredi çekilebilecek. Yüzde 90'a kadar kredi imkanı sadece ilk ev için geçerli olacak. Müteahhitler, konut üretiminde ilk defa ev sahibi olacakların şartlarını dikkate alacak.