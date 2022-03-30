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Konut fiyatlarında KDV indirimi! Ev fiyatlarında düşüş olacak mı?

A Haber
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Giriş: 30.03.2022 11:45
Konutta da KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. KDV değişikliği konut alım satımı nasıl etkileyecek? Ev fiyatlarında düşme olacak mı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa verdi.
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