Konut fiyatlarında KDV indirimi! Ev fiyatlarında düşüş olacak mı?

Konutta da KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. KDV değişikliği konut alım satımı nasıl etkileyecek? Ev fiyatlarında düşme olacak mı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa verdi.

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