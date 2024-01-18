Kök aylık ve taban maaş nasıl hesaplanır? İşte örnek hesaplama

Kök maaş nasıl hesaplanır? Ek zamla kimin maaşı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında örnek hesaplamalarla detayları anlattı.

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