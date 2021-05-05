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Kısa çalışma ödeneği hesaplarda

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Giriş: 05.05.2021 09:22
Güncelleme:05.05.2021 09:26
Pandemi döneminde işçi ve işverenin zor durumda bırakmamak adına devlet tarafından ödenmeye başlanan kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı. Nisan ayı ödemeleri bugün hesaplarda. Bankaya gidemeyecek durumda olan emeklilerin ikramiye, aylık ve diğer ücret ödemeleri evde yapılacak. Sosyal destek ödemeleri de evlerde teslim edilebilecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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