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Kırmızı et ürünlerinin fiyatları sabitlendi

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Giriş: 05.03.2024 14:57
Ramazan ayı boyunca marketlerde kırmızı et ürünlerinin fiyatları sabitlendi. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 5 Mart-15 Nisan arasında da fiyatlar sabitleniyor. Tarım Bakanlığı denetimlerine devam ediyor. Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.
Kırmızı et ürünlerinin fiyatları sabitlendi
Kırmızı et ürünlerinin fiyatları sabitlendi
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