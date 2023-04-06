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Kiraya yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz'da bitiyor

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 11:33
Ev kiralarına yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz'da sona eriyor. Durumu fırsat olarak gören çoğu ev sahibi ise şimdiden kiralık boş dairelerini emlakçılardan çekmeye başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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