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Kiralar il il mercek altına alınacak! Öncelik büyükşehirlerde

A Haber
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Giriş: 25.05.2022 10:06
Son zamanlarda başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan kira fiyatlarındaki artış çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Ev sahiplerinin kira artış oranından daha fazla zam yapması ve eski kiracılarını evden çıkarmak istemesi sebebiyle açılan davalarda rekor sayılara ulaşıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından 4 bakanlık yeni düzenleme için bir araya geldi. Kritik toplantı 2 saat sürdü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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