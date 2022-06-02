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Kirada sabit oran nasıl olacak? Sabit oran fahiş kira artışına çözüm olur mu?

A Haber
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Giriş: 02.06.2022 10:54
Güncelleme:02.06.2022 10:54
Kiralardaki fahiş artışın önüne geçmek için ''geçici süreyle sabit oran'' formülü hayata geçiriliyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda kira artışı 12 aylık ortalama TÜFE yerine, belirlenecek oran üzerinden yapılacak. Yeni formül fahiş fiyatları önleyebilecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Rodi Kayım değerlendirdi.
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Kirada sabit oran nasıl olacak?
Kirada sabit oran nasıl olacak?
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