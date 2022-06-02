02 Haziran 2022, Perşembe
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Kirada sabit oran nasıl olacak? Sabit oran fahiş kira artışına çözüm olur mu?
Kiralardaki fahiş artışın önüne geçmek için ''geçici süreyle sabit oran'' formülü hayata geçiriliyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda kira artışı 12 aylık ortalama TÜFE yerine, belirlenecek oran üzerinden yapılacak. Yeni formül fahiş fiyatları önleyebilecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Rodi Kayım değerlendirdi.