01 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kira beyannamesi nasıl verilir? Kimler kira beyannamesinden muaf?

Kira beyannamesi nasıl verilir? Kimler kira beyannamesinden muaf?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2024 12:32
Kira geliri olan ev sahiplerinin beyanname bildirimi bugün başladı. 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında beyanname verilebilecek. Peki kimler beyannameden muaf?  Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan gayrimenkul yatırım uzmanı Olcay Selvi değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kira beyannamesi nasıl verilir?
Kira beyannamesi nasıl verilir?
Zamlı ikramiyeler ne zaman yatacak?
Zamlı ikramiyeler ne zaman yatacak?
Kırmızı ete yakın markaj
Kırmızı ete yakın markaj
Fiyatlardaki fahiş artışın sebebi ne?
Fiyatlardaki fahiş artışın sebebi ne?
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu’nda
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda
Emeklileri kim neden ve nasıl tahrik ediyor?
Emeklileri kim neden ve nasıl tahrik ediyor?
Türkiye ekonomisi 14 çeyrektir büyüyor!
Türkiye ekonomisi 14 çeyrektir büyüyor!
Bakan Şimşek ABD’li mevkidaşı ile görüştü
Bakan Şimşek ABD’li mevkidaşı ile görüştü
Türkiye OECD’de büyümede ikinci sırada
Türkiye OECD’de büyümede ikinci sırada
Üst üste 14 çeyrek büyük çok önemli bir başarı
"Üst üste 14 çeyrek büyük çok önemli bir başarı"
Vaatler yerine gelmedi! KİPTAŞ sınıfta kaldı
Vaatler yerine gelmedi! KİPTAŞ sınıfta kaldı
Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü
Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü
Daha Fazla Video Göster