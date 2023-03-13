Kentsel dönüşüme başvuruda büyük artış! Asrın felaketinden sonra dönüşüm başvurusu arttı

Asrın felaketinin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha anlaşıldı. Depremlerden sonra İstanbullular da kentsel dönüşüme yöneldi. Başvuru sayılarında deprem öncesine göre büyük artış var. Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Bayram Kaya değerlendirdi.

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