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Kentsel dönüşüme başvuruda büyük artış! Asrın felaketinden sonra dönüşüm başvurusu arttı

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 14:33
Asrın felaketinin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha anlaşıldı. Depremlerden sonra İstanbullular da kentsel dönüşüme yöneldi. Başvuru sayılarında deprem öncesine göre büyük artış var. Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Bayram Kaya değerlendirdi.
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