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Kentsel dönüşümde detaylar ne?

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Giriş: 26.02.2024 11:44
İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarında detaylar belli olmaya başladı. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.
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Kentsel dönüşümde detaylar ne?
Kentsel dönüşümde detaylar ne?
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