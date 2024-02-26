Kentsel dönüşümde detaylar ne?

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarında detaylar belli olmaya başladı. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.

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