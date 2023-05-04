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Kayseri'de 1.2 milyar dolarlık ALTIN rezervi! İşte bölgedeki çalışmalar

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 16:15
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kaşköy Mahallesi'nde 1 milyar 200 milyon dolar değerinde altın rezervi bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok aktardı.
O ilimizde altın rezervi keşfedildi O İLİMİZDE ALTIN REZERVİ KEŞFEDİLDİ

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