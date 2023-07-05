Kato'nun altı petrol denizi! "Türkiye bunu da duysun" dedi, A Haber'de bir müjdeyi daha duyurdu

Yıllardır terör olayları ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde petrol denizine ulaşmasını engellediler. Kato, Cudi ve Gabar'da yapılan sondajlar ve bulunan petrol bunu gözler önüne bir kez daha serdi. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Donat bir müjdeyi daha paylaştı.

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