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Karadeniz'de yeni petrol heyecanı! Çayeli'nin yaklaşık 7 mil açığında deniz üstünde numune alındı

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 16:58
Karadeniz'de Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde petrole rastlandı. Sudan örnekler alındı. Petrol potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na analize gönderilecek. A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Nafız Maden değerlendirdi.
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