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Karadeniz Gazı karayla buluşuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2023 15:53
Başkan Erdoğan, Karadeniz gazının 20 Nisan’da devreye gireceği müjdesini vermişti. Peki, evlere ulaşacak olan gaz, cebimize nasıl yansıyacak?
Karadeniz Gazı karayla buluşuyor
Karadeniz Gazı karayla buluşuyor
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