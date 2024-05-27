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Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı ne kadar? Altın yükselir mi düşer mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 12:11
Piyasalarda son durum ne? Altın ve borsa yeni haftaya nasıl başladı? Gram altının güncel fiyatı ne? A Haber muhabiri İslim İstanbullu, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'ya sordu.
Altın yükselir mi düşer mi? ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

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Altın yükselir mi düşer mi?
Altın yükselir mi düşer mi?
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