Kanal İstanbul için hatıra para basıldı! Koleksiyoncular yoğun ilgi gösterdi

Hazine ve Maliye bakanlığı, Kanal İstanbul için hatıra para bastı. Üç bin adet basılan hatıra paralar 300 liradan satışa sunuldu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Güven Pado, tarihe not düşmek için hatıra paranın basıldığını söyledi.

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