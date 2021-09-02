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Kanal İstanbul için hatıra para basıldı! Koleksiyoncular yoğun ilgi gösterdi

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Giriş: 02.09.2021 09:59
Hazine ve Maliye bakanlığı, Kanal İstanbul için hatıra para bastı. Üç bin adet basılan hatıra paralar 300 liradan satışa sunuldu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Güven Pado, tarihe not düşmek için hatıra paranın basıldığını söyledi.
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