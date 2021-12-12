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Kanal İstanbul hakkında flaş açıklama! 2 katına çıkacak ve...

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Giriş: 12.12.2021 15:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin tarihi projelerinden Kanal İstanbul hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Boğazı'ndaki gemiş geçişinin önümüdeki yıllarda 2 katına çıkacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Rakamlar, bu kadar geminin boğazdan geçemeyeceğini gösteriyor. Sorunlara çözüm bulmak için Kanal İstanbul alternatif bir su yolu olarak olmazsa olmaz" dedi.
Kanal İstanbul hakkında flaş açıklama!
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