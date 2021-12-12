Kanal İstanbul hakkında flaş açıklama! 2 katına çıkacak ve...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin tarihi projelerinden Kanal İstanbul hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Boğazı'ndaki gemiş geçişinin önümüdeki yıllarda 2 katına çıkacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Rakamlar, bu kadar geminin boğazdan geçemeyeceğini gösteriyor. Sorunlara çözüm bulmak için Kanal İstanbul alternatif bir su yolu olarak olmazsa olmaz" dedi.