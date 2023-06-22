Kamu işçisine ikramiye ödemesi yarın! En az 3 bin 100 TL ödenecek

Kamu işçilerine yılda iki kez yapılan ikramiye ödemelerinin tarihi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak açıklanmıştı. İlk ödeme bayram öncesi olacak. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

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