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Kamu işçisine ikramiye ödemesi yarın! En az 3 bin 100 TL ödenecek

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 11:45
Kamu işçilerine yılda iki kez yapılan ikramiye ödemelerinin tarihi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak açıklanmıştı. İlk ödeme bayram öncesi olacak. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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