Kamu işçileri için zam teklifi belli oldu! İşçiye yeni teklif

Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu. Kamu işçileri ile hükümet ne zaman anlaşacak? Hükümetin son teklifine işçiler ne diyor? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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