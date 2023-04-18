18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kamu işçileri için zam teklifi belli oldu! İşçiye yeni teklif

Kamu işçileri için zam teklifi belli oldu! İşçiye yeni teklif

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2023 09:29
Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu. Kamu işçileri ile hükümet ne zaman anlaşacak? Hükümetin son teklifine işçiler ne diyor? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşçiye yeni teklif
İşçiye yeni teklif
694 milyon ton rezerv rakamına ulaşıldı
694 milyon ton rezerv rakamına ulaşıldı
Ekonomi yönü Türkiye olacak
Ekonomi yönü Türkiye olacak
Dünya ekonomisinin merkezi olacak
Dünya ekonomisinin merkezi olacak
52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı
52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı
EYT’yi kaçıranlar için yeni fırsat mı? Kısmi emeklilik fırsatı...
EYT'yi kaçıranlar için yeni fırsat mı? Kısmi emeklilik fırsatı...
Ekonominin nabzı İstanbul’da atacak
Ekonominin nabzı İstanbul'da atacak
Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor
Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor
Finans merkezi Türkiye’nin yüz akı olacak
Finans merkezi Türkiye'nin yüz akı olacak
Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi
Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi
Ev hanımları nasıl emekli olacak?
Ev hanımları nasıl emekli olacak?
İşte büyüyen Türkiye’nin rakamları
İşte büyüyen Türkiye’nin rakamları
Daha Fazla Video Göster