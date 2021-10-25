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Kamu bankaları konut faizini indirdi | Konut almak için doğru zaman mı? Vatandaş için bu dönem bir fırsat mı?

A Haber
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Giriş: 25.10.2021 11:41
Merkez Bankası’nın perşembe günü faiz indirimi sonrası 3 kamu bankası konut faizlerini düşürdü. Konut faizleri 1,29’a çekildi. Peki konut almak için doğru zaman mı? Vatandaşlar yatırımlarını bu yöne kaydırmalı mı? Bu bir fırsat dönemi mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan KONUT-DER Başkanı Altan Elmas değerlendirdi.
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