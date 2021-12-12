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Kahramanmaraş’ta altın tepside baklavaya dudak uçuklatan ücret: 2,5 milyon TL

İHA
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Giriş: 12.12.2021 12:11
Güncelleme:12.12.2021 12:11
Kahramanmaraş’ta bir pastanede altın tepside yapılan baklava ve bülbülyuvasının fiyatı şaşkına çevirdi. Altın tepside satışa sunulan baklava 2.5 milyon TL, bülbülyuvası tatlısı da 500 bin TL’den alıcısını bekliyor.

Altın işletmeciliği ile takı tasarım sektöründe Türkiye'de kritik bir noktada bulunan Kahramanmaraş'taki kuyum atölyesinde biri hemen hemen 3 bin, öteki ise 500 gram ağırlığında iki adet 24 ayar altından tepsi hazırlandı.

ALTIN TEPSİDE PİŞEN BAKLAVA 3 MİLYONA SATIŞTA!

Hazırlanan tepsiler Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pastaneye getirilerek tatlı yapıldı. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan bülbülyuvası ve baklava, pişirildikten sonra 3 milyon liraya satışa sunuldu.

"BİZE BÖYLE BİR TALEP GELDİ"

Altın ve tatlıcılığı buluşturduklarını ifade eden işletme yetkilisi Cafer Nalçacı, "Biz kaliteli börekler ve tatlılar yapıyoruz. Her gün sınırlı sayıda tatlı yaparız biter ve ertesi gün yenilerini yaparız. Altın tepside baklava ve bülbülyuvası tatlımız var. Bülbülyuvası tatlımız darası ile beraber 500 bin lira civarında. Toplamda 600 gram altın var. Normal tepside ise baklavamız var ve bunun fiyatı da 2 milyon 500 bin lira civarında. Kahramanmaraş bir kuyumcu şehri ve altın işlenen ve üreten bir kent. Bu tepsiler kuyumcu kentte yapıldı. Bize böyle bir talep geldi. Biz hem kuyumculuğu hem de komşu illerimiz kadar tatlıcılığı göstermek istedik. İyi tatlı, çok şerbetli olacak diye bir şey yok" dedi.
Pastanede talepler doğrultusunda altın tepsilerde tatlı üretimi yapılacağı öğrenildi.

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