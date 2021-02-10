Kadir Şeker davasında bir iddia düştü! Kiralık katil...

Son dakika haberi... Konya’da sokakta şiddet gören Ayşe Dırla’yı kurtarmak isterken çıkan arbedede Özgür Duran hayatını kaybetmiş Kadir Şeker de tutuklanmıştı. Şeker’e yönelik ‘kiralık katil’ suçlamalarının yer aldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Suçlamalara delil olarak gösterilen mesajların sahte olduğu belirlendi. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.

Son dakika haberi... Konya'da sokakta şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken çıkan arbedede Özgür Duran hayatını kaybetmiş Kadir Şeker de tutuklanmıştı. Şeker'e yönelik 'kiralık katil' suçlamalarının yer aldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Suçlamalara delil olarak gösterilen mesajların sahte olduğu belirlendi. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.