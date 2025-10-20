Kademeli doğal gaz tarifesi yolda

Hükümet, doğal gaz ve elektrik sübvansiyonlarını daha adil ve hedefe yönelik hale getirmek için kademeli destek sistemine geçmeye hazırlanıyor. Çalışmalar kapsamında, gelir düzeyi, tüketim miktarı ve kullanıcı grubuna göre farklı destek oranlarının uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda, ihtiyaç ve tüketim seviyesine göre değişen oranlarda sübvansiyon sağlanacak. Her il ve ay için ayrı tüketim limitleri belirlenecek.

