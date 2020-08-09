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Jeotermal tesislerden tonlarca lityum üretilecek
Türkiye jeotermal kaynakla elektrik üretim tesislerinden tonlarca lityum elde edecek. Jeotermal elektrik santral yatırımcıları başkanı Ufuk Şentürk, üretilecek lityumun yerli otomobillerde de kullanılabileceğini söyledi.
Türkiye jeotermal kaynakla elektrik üretim tesislerinden tonlarca lityum elde edecek. Jeotermal elektrik santral yatırımcıları başkanı Ufuk Şentürk, üretilecek lityumun yerli otomobillerde de kullanılabileceğini söyledi.