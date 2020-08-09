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Jeotermal tesislerden tonlarca lityum üretilecek

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Giriş: 09.08.2020 14:32
Türkiye jeotermal kaynakla elektrik üretim tesislerinden tonlarca lityum elde edecek. Jeotermal elektrik santral yatırımcıları başkanı Ufuk Şentürk, üretilecek lityumun yerli otomobillerde de kullanılabileceğini söyledi.

Türkiye jeotermal kaynakla elektrik üretim tesislerinden tonlarca lityum elde edecek. Jeotermal elektrik santral yatırımcıları başkanı Ufuk Şentürk, üretilecek lityumun yerli otomobillerde de kullanılabileceğini söyledi.

Jeotermal tesislerden tonlarca lityum üretilecek
Jeotermal tesislerden tonlarca lityum üretilecek
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