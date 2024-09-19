19 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İşte yüksek emekli maaş formülü

İşte yüksek emekli maaş formülü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2024 08:36
"Daha yüksek emekli maaşı alabilir miyim?" sorunun yanıtı "evet"... Bunun bir yolu var. İlk basamak ise emeklilik dilekçesinin verileceği yıl. Yani doğru zamanda başvurursanız yaklaşık yüzde 30'luk bir fark ile daha yüksek maaş alabilirsiniz. İşin uzmanı anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte yüksek emekli maaş formülü
İşte yüksek emekli maaş formülü
Fed açıkladı altın rekor kırdı!
Fed açıkladı altın rekor kırdı!
Fed’den tarihi faiz kararı
Fed'den tarihi faiz kararı
Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü
Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü
Yunanistan’a kamikaze İHA satışı!
Yunanistan'a kamikaze İHA satışı!
En çok tercih edilen yatırım aracı...
En çok tercih edilen yatırım aracı...
Emlakta yeni dönem başladı
Emlakta yeni dönem başladı
İslam Memiş gram altın için rakam verdi
İslam Memiş gram altın için rakam verdi
Piyasalar FED’in faiz kararına odaklandı!
Piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı!
A Para 6 yaşında! Borsa İstanbul’da gong töreni
A Para 6 yaşında! Borsa İstanbul’da gong töreni
Enflasyon eylül ayında 40’lı rakamlara inecek
Enflasyon eylül ayında 40’lı rakamlara inecek
Fahiş fiyatlar cezasız kalmadı
Fahiş fiyatlar cezasız kalmadı
Daha Fazla Video Göster