İşte yüksek emekli maaş formülü

"Daha yüksek emekli maaşı alabilir miyim?" sorunun yanıtı "evet"... Bunun bir yolu var. İlk basamak ise emeklilik dilekçesinin verileceği yıl. Yani doğru zamanda başvurursanız yaklaşık yüzde 30'luk bir fark ile daha yüksek maaş alabilirsiniz. İşin uzmanı anlattı.

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