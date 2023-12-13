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İşte en çok işçi aranan meslekler

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 15:33
Bazı sektörlerde işçi sıkıntısı yaşanıyor. Türkiye İş Kurumu işverenlerin en çok başvuruda bulunduğu meslek gruplarını açıkladı. İşte detaylar...

EN ÇOK ELEMAN ARANAN 10 MESLEK

1- ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ
2- SATIŞ DANIŞMANI
3- TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI
4- GARSON
5- KONFEKSİYON İŞÇİSİ



6- REYON GÖREVLİSİ
7- MAKİNECİ (DİKİŞ)
8- ELLE YAPILAN DİĞER İMALATLA İLGİLİ İŞÇİLER
9- MARKET ELEMANI
10- GIDA ALANINDA PERAKENDE SATIŞ ELEMANI

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