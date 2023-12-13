İşte en çok işçi aranan meslekler

Bazı sektörlerde işçi sıkıntısı yaşanıyor. Türkiye İş Kurumu işverenlerin en çok başvuruda bulunduğu meslek gruplarını açıkladı. İşte detaylar...

EN ÇOK ELEMAN ARANAN 10 MESLEK

1- ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

2- SATIŞ DANIŞMANI

3- TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI

4- GARSON

5- KONFEKSİYON İŞÇİSİ





6- REYON GÖREVLİSİ

7- MAKİNECİ (DİKİŞ)

8- ELLE YAPILAN DİĞER İMALATLA İLGİLİ İŞÇİLER

9- MARKET ELEMANI

10- GIDA ALANINDA PERAKENDE SATIŞ ELEMANI