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İstanbul'da suya yüzde 25 zam geldi

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Giriş: 13.09.2023 16:45
Güncelleme:13.09.2023 16:46
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Eylül ayı İSKİ Genel Kurulu Toplantısı'nda suya yüzde 25 zam yapıldı.
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