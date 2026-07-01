İstanbul'da konut fiyatları 1 yılda yüzde 40 arttı: İşte ilçe ilçe kiralık fiyatları

İstanbul'da kiralık konut piyasasında yaşanan fahiş artışlar durdurulamıyor. Son bir yılda kiralarda yüzde 40'lık bir yükseliş yaşanırken, megakentte 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 45 bin liraya ulaştı. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Haber spikeri Cansın Helvacı’nın sorularını yanıtlayarak piyasadaki son durumu, bina yaşının fiyatlara etkisini ve kentsel dönüşümün yarattığı arz-talep dengesizliğini çarpıcı verilerle değerlendirdi.