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İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği miktarları belli oldu! 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi desteği

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 10:52
İstanbul'da kentsel dönüşüm tahliyeleri için hak sahiplerine verilecek desteklerin miktarı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre hibe, kredi ve tahliye olmak üzere ev sahiplerine toplam 1 buçuk milyon lira destek verilecek.
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