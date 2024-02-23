İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği miktarları belli oldu! 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi desteği

İstanbul'da kentsel dönüşüm tahliyeleri için hak sahiplerine verilecek desteklerin miktarı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre hibe, kredi ve tahliye olmak üzere ev sahiplerine toplam 1 buçuk milyon lira destek verilecek.

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