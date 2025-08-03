03 Ağustos 2025, Pazar
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İstanbul ve Antalya havalimanları yolcu ve uçak trafiği rekorlarını tazeledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Ağustos günü İstanbul Havalimanı’nın günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuş ile Avrupa’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, aynı gün Antalya Havalimanı’nın ise bin 225 uçak trafiği ve 228 bin 427 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.