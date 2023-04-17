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İstanbul Finans Merkezi’nin verdiği mesaj ne? Türkiye’nin finans planı ne?

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 12:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün Türkiye’nin vizyon projelerinden biri daha hizmete başlayacak. 1,5 milyon metre kare alana 65 milyar TL yatırım ile kurulan İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar kısmı hizmete başlayacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan ekonomist Mustafa Aşkın ve Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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