İşsizlik maaşı... Engelli aylığı... GSS primleri... İşte kalem kalem YENİ ASGARİ ÜCRETLE değişen ücretler

Asgari ücretteki artış sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak. 65 yaş aylğı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası (GSS) primleri asgari ücretteki artışla birlikte değişecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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