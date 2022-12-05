İslam Memiş tahminini duyurdu! Enflasyon rakamları ne zaman düşecek?

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş enflasyondaki hafif gerilemeye değinirken, gelecek dönem hakkındaki tahminini paylaştı. Enflasyon ne zaman düşecek? İşte detaylar...