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İslam Memiş tahminini duyurdu! Enflasyon rakamları ne zaman düşecek?

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Giriş: 05.12.2022 22:13
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş enflasyondaki hafif gerilemeye değinirken, gelecek dönem hakkındaki tahminini paylaştı. Enflasyon ne zaman düşecek? İşte detaylar...
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