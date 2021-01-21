İŞKUR'dan 886 bin kişiye iş! Nasıl başvurulur?

Koronavirüs salgını sürecinde iş arayışında olanlar için İŞKUR tarafından ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Zorlu süreçte işsiz kalanlar ve iş arayışında olanlar için İŞKUR istihdam fırsatı sunuyor. Peki İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Koronavirüs salgını sürecinde iş arayışında olanlar için İŞKUR tarafından ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Zorlu süreçte işsiz kalanlar ve iş arayışında olanlar için İŞKUR istihdam fırsatı sunuyor. Peki İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

İŞKUR'DAN 886 BİN KİŞİYE İŞ

* 2020'de 219 bin kadın, 201 bin genç Aktif İşgücü Programlarından yararlandı

* Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan %51,7'si kadınlardan oluştu

* İŞKUR 2020'de 869 bin işe yerleşmeye aracılık etti

* Bu kadroların 834 bini özel sektörde açıldı

* İşbaşı Eğitim Programlarına 336 bin kişinin katıldı

* 87 bin kişi Mesleki Eğitim Kursları ile meslek edindi

* 2020'de 1 milyon 924 bin iş arayan vatandaşla 2,7 milyonu aşan bireysel görüşme yapıldı

NASIL BAŞVURULUYOR?

* İŞKUR'un hizmetlerinden yararlanmak için kayıt olmak gerekiyor

* İŞKUR sitesinde kendi CV'nizi oluşturabilirsiniz

* İŞKUR'un sitesinde iş ilanlarını kendi meslek ve bölgenize göre seçebilirsiniz

* İŞKUR'da görevli İş ve Meslek danışmanları ile görüşüp işe yönlendirilirsiniz

* İşbaşı eğitimi ve meslek kurslarına katılabilirsiniz

* Bu programlara katılanlara harçlık da ödeniyor