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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR personel alımı 2021: İlkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler? İŞKUR personel alımı 2021: İlkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?
Koronavirüs salgını sürecinde iş arayışında olanlar için İŞKUR tarafından ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Zorlu süreçte işsiz kalanlar ve iş arayışında olanlar için İŞKUR istihdam fırsatı sunuyor. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. İşte, İlkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?
Giriş Tarihi: 20.01.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 17:58
İlkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yapılacak alımlarda KPSS şartı aranmaması ve ilkokul mezunu düzeyinde olması nedeniyle başvuruların yüksek seviyede olması bekleniyor. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanlar sonrasında başvuru işlemlerini gerçekleştirecek adaylar ise İŞKUR sitesi üzerinden kayıt açarak süreci tamamlayabilir. İşte, ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?
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İçişleri Bakanlığına bu yıl 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alınacak.
AA muhabirinin ulaştığı son dakika bilgisine göre, bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Bu istihdamlarla İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak.
Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.
Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.