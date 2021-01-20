İŞKUR personel alımı 2021: İlkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?

Koronavirüs salgını sürecinde iş arayışında olanlar için İŞKUR tarafından ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Zorlu süreçte işsiz kalanlar ve iş arayışında olanlar için İŞKUR istihdam fırsatı sunuyor. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. İşte, İlkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?