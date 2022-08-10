10 Ağustos 2022, Çarşamba
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İŞKUR’da 68 bin işçi aranıyor
Türkiye İş Kurumu, bu yılın ilk yedi ayında on binlerce kişiyi istihdam etti. Geçen yıla kıyasla istihdam edilenlerin sayısı 205 bin kişi arttı. En fazla iş bulan meslekler turizm ötelcilik elemanı, satış danışmanı ve konfeksiyon işçisi oldu. İŞKUR'da yaklaşık 68 bin açık iş ilanı bulunuyor. İlanlarda en fazla beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, makineci, konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci aranıyor.