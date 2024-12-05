Işıkhan: Emeklilik sisteminde değişiklik yok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Merkezi'nde Milletvekilleri, MYK ve MKYK üyeleriyle bir araya geldi. Emeklilik sisteminde değişiklik yapılmasının planlanmadığını ifade eden Işıkhan, asgari ücret belirlenirken dikkate alınacak 6 kriteri anlattı. Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya da yanıt verdi, "Tahsil etmek istiyoruz ama borçlar katlanarak artıyor" dedi.

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