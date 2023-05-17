İlk çeyrekte işsizlik tek hanede! TÜİK kritik veriyi açıkladı

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 1. çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

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