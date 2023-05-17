17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İlk çeyrekte işsizlik tek hanede! TÜİK kritik veriyi açıkladı

İlk çeyrekte işsizlik tek hanede! TÜİK kritik veriyi açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2023 10:22
Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 1. çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İlk çeyrekte işsizlik tek hanede
İlk çeyrekte işsizlik tek hanede
Piyasaları kimler karıştırmak istiyor?
Piyasaları kimler karıştırmak istiyor?
Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona sert sözler
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert sözler
Artışla hangi memur ne kadar alacak?
Artışla hangi memur ne kadar alacak?
Kamu personeline tazminat ve ek mesai ücreti
Kamu personeline tazminat ve ek mesai ücreti
Afetlere dirençli şehirler yükseliyor!
Afetlere dirençli şehirler yükseliyor!
Asgari ücret için A Haber’de flaş tahmin
Asgari ücret için A Haber’de flaş tahmin
Bir havalimanından daha fazlası…
Bir havalimanından daha fazlası…
Bu akşamı işaret etti: Bir MÜJDE daha bekliyorum
Bu akşamı işaret etti: Bir MÜJDE daha bekliyorum
Milyonların cebinde artış olacak!
Milyonların cebinde artış olacak!
En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak
En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak
En düşük memur maaşına rekor zam
En düşük memur maaşına rekor zam
Daha Fazla Video Göster