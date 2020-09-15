İkinci el araç satışında kapora dolandırıcılığına dikkat! Nelere dikkat etmeliyiz? A Haber'de uyardı

Son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan hareketlilikle birlikte ikinci el araçların durumu yeniden gündeme geldi. Özellikle ikinci eldeki dolandırıcılık yöntemleri de konuşuluyor. Peki araç alırken nelere dikkat etmeliyiz? Dolandırıcılık yöntemleri neler? İşte detaylar...

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el otomobil piyasasında fiyat artışları devam ediyor. Bunun yanında birçok dolandırıcılık olayları da yaşanıyor. Bu yüzden ikinci el araç alacakların çok dikkatli olması ve özellikle de kapora konusunda uyarıları göze almaları gerekiyor. Çünkü son dönemlerde kapora dolandırıcılığı gündeme geldi.

KAPORA DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

Oto galerici olan ve A Haber'e konuşan Halit Karaaslan, kapora dolandırıcılığıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Karaaslan, "İstanbul'dan bir kişi ilana daha düşük fiyatlara araba ilanı koyuyor ve başka bir ilden bir alıcı da bu fiyatı görünce kapora ödeyecek olan kişilerden kaporaları toplayarak kayboluyorlar. Böyle bir sürü düşük fiyat göstererek ilan açıyorlar ve kaporaları toplayarak ortadan kayboluyorlar. Alıcıların dikkat etmesi gereken en önemli konu aracı görmeden kapora vermemek ve aracı ekspertize sokmaktır." dedi.