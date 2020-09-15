15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İkinci el araç satışında kapora dolandırıcılığına dikkat! Nelere dikkat etmeliyiz? A Haber'de uyardı

İkinci el araç satışında kapora dolandırıcılığına dikkat! Nelere dikkat etmeliyiz? A Haber'de uyardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2020 15:38
Güncelleme:15.09.2020 15:39
Son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan hareketlilikle birlikte ikinci el araçların durumu yeniden gündeme geldi. Özellikle ikinci eldeki dolandırıcılık yöntemleri de konuşuluyor. Peki araç alırken nelere dikkat etmeliyiz? Dolandırıcılık yöntemleri neler? İşte detaylar...

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el otomobil piyasasında fiyat artışları devam ediyor. Bunun yanında birçok dolandırıcılık olayları da yaşanıyor. Bu yüzden ikinci el araç alacakların çok dikkatli olması ve özellikle de kapora konusunda uyarıları göze almaları gerekiyor. Çünkü son dönemlerde kapora dolandırıcılığı gündeme geldi.

KAPORA DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT
Oto galerici olan ve A Haber'e konuşan Halit Karaaslan, kapora dolandırıcılığıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Karaaslan, "İstanbul'dan bir kişi ilana daha düşük fiyatlara araba ilanı koyuyor ve başka bir ilden bir alıcı da bu fiyatı görünce kapora ödeyecek olan kişilerden kaporaları toplayarak kayboluyorlar. Böyle bir sürü düşük fiyat göstererek ilan açıyorlar ve kaporaları toplayarak ortadan kayboluyorlar. Alıcıların dikkat etmesi gereken en önemli konu aracı görmeden kapora vermemek ve aracı ekspertize sokmaktır." dedi.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Kritik uyarı
İkinci el araç alacaklar dikkat! Kritik uyarı
Ekonomide sevindiren haber! Ağustosta fazla verdi
Ekonomide sevindiren haber! Ağustosta fazla verdi
Türkiye karşıtı Moody’s ve gerçekler!
Türkiye karşıtı Moody’s ve gerçekler!
İstikrar sürsün Türkiye büyüsün
"İstikrar sürsün Türkiye büyüsün"
Sanayide çarklar dönüyor
Sanayide çarklar dönüyor
Başkan Erdoğan'dan kredi notu tepkisi: Ne yaparsanız yapın...
Başkan Erdoğan'dan kredi notu tepkisi: "Ne yaparsanız yapın..."
Müthiş gelişme! Teröristlerin korkulu rüyası olacak
Müthiş gelişme! Teröristlerin korkulu rüyası olacak
18 ay sonra hizmete girecek
18 ay sonra hizmete girecek
CHP'den özel sektöre tehdit!
CHP'den özel sektöre tehdit!
İstanbul'a müjde! 18 ayda hizmette
İstanbul'a müjde! 18 ayda hizmette
İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı?
İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı?
Borsada yatırım yaparken dikkat!
Borsada yatırım yaparken dikkat!
Daha Fazla Video Göster