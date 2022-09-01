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Videolar Ekonomi Videoları İkinci el araç piyasasında düşüş! Elden çıkarmak için 30 bin liraya kadar fiyat indirdiler

İkinci el araç piyasasında düşüş! Elden çıkarmak için 30 bin liraya kadar fiyat indirdiler

İHA
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Giriş: 01.09.2022 11:20
İkinci el otomobil piyasasında 6+6 etkisi devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Hal böyle olunca bir araçta 30 bin liraya yaklaşan indirimler oldu. Peki şu an araç almanın zamanı mı? Fiyatlar daha fazla düşer mi? İşte detaylar...
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