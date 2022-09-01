01 Eylül 2022, Perşembe
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İkinci el araç piyasasında düşüş! Elden çıkarmak için 30 bin liraya kadar fiyat indirdiler
İkinci el otomobil piyasasında 6+6 etkisi devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Hal böyle olunca bir araçta 30 bin liraya yaklaşan indirimler oldu. Peki şu an araç almanın zamanı mı? Fiyatlar daha fazla düşer mi? İşte detaylar...