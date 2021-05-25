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İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Bugün itibariyle zorunlu oldu! Uzman isim yeni düzenlemenin detaylarını A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 25.05.2021 17:52
Güncelleme:26.05.2021 01:42
İkinci el araç alım-satım yapacaklar dikkat! Bugün itibariyle geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan açıklamaya göre 8 yaşından küçük araçların alım-satımında ekspertiz zorunlu oldu. İkinci el araç satıcısı Ali Karakaş yeni düzenlemeyle ilgili ayrıntıları A Haber canlı yayınında anlattı. Karakaş, ikinci el araç almayı düşünen vatandaşlara da önemli tavsiyelerde bulundu.

İkinci el araç alım-satımıyla ilgili yeni düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girdi. 160 bin kilometreden düşük ve 8 yaşından küçük araçların alım ve satımında artık ekspertiz raporu zorunlu olacak.

İkinci el araç satıcısı Ali Karakaş ikinci el araç almayı düşünen vatandaşları dolandırılmamak konusun A Haber canlı yayınında uyardı. Karakaş, ikinci el araçlarda 3 ay boyunca 5 bin kilometrelik garanti verilmesinin de zorunlu olduğunu, alıcının bu garantiyi istemesi konusunda uyardı.

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