İkinci el araç alım satımında bugün itibariyle artık zorunlu oldu! Uzman isim yeni düzenlenin detaylarını A Haber'de anlattı

İkinci el araç alım-satım yapacaklar dikkat! Bugün itibariyle geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan açıklamaya göre 8 yaşından küçük araçların alım-satımında ekspertiz zorunlu oldu. İkinci el araç satıcısı Ali Karakaş yeni düzenlemeyle ilgili ayrıntıları A Haber canlı yayınında anlattı. Karakaş, ikinci el araç almayı düşünen vatandaşlara da önemli tavsiyelerde bulundu.

İkinci el araç alım-satımıyla ilgili yeni düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girdi. 160 bin kilometreden düşük ve 8 yaşından küçük araçların alım ve satımında artık ekspertiz raporu zorunlu olacak.

İkinci el araç satıcısı Ali Karakaş ikinci el araç almayı düşünen vatandaşları dolandırılmamak konusun A Haber canlı yayınında uyardı. Karakaş, ikinci el araçlarda 3 ay boyunca 5 bin kilometrelik garanti verilmesinin de zorunlu olduğunu, alıcının bu garantiyi istemesi konusunda uyardı.