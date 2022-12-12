Hükümetten esnafa büyük destek! Krediden hangi esnaflar yararlanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkarlar için "Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi" açıklamasında bulundu. Hükümetten esnafı rahatlatacak önemli bir adım atıldı. Peki kredi desteğinden hangi esnaflar yararlanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken değerlendirdi. Palandöken, “Pandemi sürecinden sonraki en büyük kredi miktarı. Esnafa can suyu niteliğinde çok önemli bir destek.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN