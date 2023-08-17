Hükümet memura teklifini güncelledi

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde üçüncü toplantı yapıldı. 2024'te ilk 6 ay için %15, 2. 6 ay için %10'luk zam teklif edildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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