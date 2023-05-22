Her eve bedava doğal gaz! Ücretsiz 25 metreküp doğalgazdan nasıl faydalanılacak?

Mayısta doğalgaz faturası ödemeyen vatandaş, 11 ay boyunca da mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gaz için ücret ödemeyecek. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan enerji uzmanı İbrahim Baran anlattı.

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