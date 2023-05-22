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Her eve bedava doğal gaz! Ücretsiz 25 metreküp doğalgazdan nasıl faydalanılacak?

A Haber
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Giriş: 22.05.2023 16:09
Mayısta doğalgaz faturası ödemeyen vatandaş, 11 ay boyunca da mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gaz için ücret ödemeyecek. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan enerji uzmanı İbrahim Baran anlattı.
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