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Haziranda üretici-market fiyat farkı ne oldu? Hangi ürünler düştü?

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Giriş: 02.07.2022 10:59
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, haziran ayında üretici ve market fiyatlarını karşılaştırdı. Buna göre, marketlerde 37 ürünün 16'sında fiyat artışı, 21'inde azalışı oldu. Birlik Başkanı Şemsi Bayraktar ise üretim için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
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