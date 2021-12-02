02 Aralık 2021, Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda devir teslim! Yeni Bakan Nureddin Nebati görevi Lütfi Elvan’dan devraldı
Son dakika haberi... Lütfi Elvan'ın Başkan Erdoğan'dan affını talep etmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine resmen başladı. Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Lütfi Elvan'dan devraldı. Bakan Nebati, "En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak." dedi.