Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni ekonomik adımı duyurdu: GES'ler talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilebilecek | GES nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımları duyurdu. Açıklamada, "GES'ler (Gelire Endeksli Senetler) talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilebilecek. Türk lirası varlıklarla değerlendirmelerin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla GES talep toplama işlemleri gerçekleşecek." denildi. Hazine, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı. Hazine'nin bu kararını A Haber'de yorumlayan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Türk Lirası’nı destekleyecek bir adım" olarak niteledi. (GES nedir? GES'in açılımı ne?) Peki, GES nedir? GES'in açılımı ne? Detaylar ekonomi haberimizde...

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımları duyurdu. Buna göre; Hazine, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla gelire endeksli senet ihraç edecek.

İŞTE YENİ EKONOMİK ADIMLAR

"Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

"GES'LER TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ YOLUYLA İHRAÇ EDİLEBİLECEK"

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.

"KUPON ÖDEMELERİNDE ASGARİ GETİRİ GARANTİ OLACAK"

Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir.

Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında

Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."

Hazine'nin bu kararını A Haber'de yorumlayan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Türk Lirası'nı destekleyecek bir adım" olarak niteledi.

Bakanlıktan yapılan o yazılı açıklama:

GES NEDİR? GES'İN AÇILIMI NE?

GES'in açılımı; Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES). GES ile yatırımcı, getirisi devlet kurumlarının gelirine endekslenmiş bir yatırım aracı satın almış olur.

GES'lerde asgari kupon ödeme garantisi yani 'minimum ödeme garantisi' bulunur.

İlgili devlet işletmesinin gelirinde düşüş olursa yatırımcının geliri bundan olumsuz etkilenmez.