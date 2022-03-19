Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) İş Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız. Zorlukların üstesinden geleceğiz. Petrol fiyatları yükseldi, farkındayız, enflasyonu olumsuz etkiliyor, farkındayız... Bunları gizlemiyoruz. Ama mücadelemizden geri adım atmıyoruz. Enflasyonla da mücadele ediyoruz. İş üreterek yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.